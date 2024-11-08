Фронт переживает худший период после весны 2022 года – Чмут

Он отметил, что это не у врага сейчас такая мощь во время наступления – "а у нас слабость".

Фронт в Украине не "посыпался", но он переживает самый плохой период после весны 2022 года.

Такое мнение глава фонда "Повернись живым" Тарас Чмут высказал в интервью DW.

Чмут ответил на вопрос, считает ли он, что фронт "посыпался":

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"По моему мнению, не "посыпался". Но фронт переживает худший период после весны 22-го (года – ред.). И та ситуация, которая у нас есть, была следствием кучи различных процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных силах, в государстве, а стране, в странах партнеров, которые маленькими шажками привели и продолжают приводить к плохим, отрицательным сценариям развития дальнейших событий".

Он отметил, что это не у россиян сейчас столь сильная мощность во время их наступления – "а у нас слабость".

"Почему слабость? Потому что нет людей, недостаточное количество боеприпасов, нет стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ. Банально – разрешение на удары американским вооружением или других стран по (российским – ред.) аэродромам и так далее. Это не только об этом", – объяснил Чмут.

По его словам, в прошлом году "у нас было больше людей", а мобилизация сейчас "происходит никак". Он отметил, что потери были, есть и с этим ничего не сделаешь. Но потери Украины и России – не соразмерные, как и человеческий потенциал.

Напомним, в конце октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". На тот момент российские войска зашли в Селидово и начали закрепляться там.

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