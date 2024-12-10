Темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрат – ВВС

Офіційно в Генштабі чи Міноборони таку інформацію не коментували.
Нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрати.
Про це пише ВВС-Україна з посиланням на власні джерела у Генштабі.
"Воювати мають не одні старі. Питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами", – заявило джерело видання.
ВВС нагадує, що для покритття втрат військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей.
У жовтні цього року нардеп Роман Костенко визнав, що в Україні спостерігається спад мобілізації.
Читайте також:
- У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: чим це закінчилось
- Що буде, якщо не надати документи під час перевірки ТЦК
- ТЦК можуть здійснювати мобілізацію без поліції - Клименко