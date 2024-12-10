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Темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрат – ВВС

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Темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрат – ВВС

Мобілізація в Україні. Колаж ТСН.ua

Офіційно в Генштабі чи Міноборони таку інформацію не коментували.

Нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрати.

Про це пише ВВС-Україна з посиланням на власні джерела у Генштабі.

"Воювати мають не одні старі. Питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами", – заявило джерело видання.

ВВС нагадує, що для покритття втрат військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей.

У жовтні цього року нардеп Роман Костенко визнав, що в Україні спостерігається спад мобілізації.

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