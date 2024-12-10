Що таке "стожари": не тільки назва пісні легендарного Назарія Яремчука

"Гей ви, стожари!" - що означає це слово

Чимало українців не знають, що означає слово "стожари" про які співав Назарій Яремчук.

Як тлумачить вікіпедія Стожари або Волосожар — це Плеяди, зоряне скупчення в сузір'ї Тельця. Плеяди є одним з найвідоміших і найближчих до Землі відкритих зоряних скупчень, що складаються з декількох яскравих зірок, які видно неозброєним оком. Їх можна побачити неозброєним оком в північній півкулі взимку, та у південній — влітку.

В українських традиціях Плеяди часто асоціюються з посівною, оскільки їх поява збігається з часом збору врожаю.

Після виконання Назарієм Яремчуком пісні "Стожари", це слово стало асоціюватися ще і з його творчістю

Ось приклади використання слова "стожари" у значенні сузір'я у творах українських письменників.

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягся угорі зористою стягою; все небо миготить тихими вогниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19).

Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167).

У порівнянні - "Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар" (Леся Українка, III, 1952, 623).

Тисячі вогнів .. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).

Але Стожари — це термін, який має кілька значень, не лише астрономічне. Вікіпедія надає ще одне значення цього слова: сто́жар – обгороджене місце, де стоять стоги сіна, тобто "стіг сіна", "копиця".

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