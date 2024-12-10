Мобілізація 18-річних: чи зменшиться вік призовників в Україні

Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. В США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.

Зокрема, адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

В Україні серед політиків чи не щодня точаться дискусії щодо цього питання.

ТСН.ua зібрав останні заяви українського політикуму щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Непрості рішення

Сполучені Штати Америки розглядають можливість зниження призовного віку в Україні до 18 років.

Зокрема, як пише Reuters, нині Україна не може мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт. Зокрема, розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не з нестачею зброї або обладнання, а з дефіцитом особового складу.

На пресконференції у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.

"Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", – висловився держсекретар США.

Також, він зауважив, що "у нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".

США готові екіпірувати новобранців

Якщо Україна знизить вік мобілізації до 18 років, то в США обіцяють екіпірувати новобранців повністю.

Як зазначив представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час щоденного пресбрифінгу Державного департаменту США 9 грудня, цю позицію Вашингтона уже донесли до Києва.

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"Ми говорили з Києвом про ситуацію, що розгортається на сході України. Рішення про чисельність та склад збройних сил Україна приймає самостійно. Що ми можемо сказати точно, то це, якщо вони захочуть мобілізувати більше військових, то ми та наші союзники їх екіпіруємо та навчимо", - сказав Міллер.

Темпи мобілізації не покривають втрати

Як повідомило видання ВВС-Україна, нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрати.

"Воювати мають не одні старі. Питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами", – заявило джерело видання.

Наразі в Генштабі чи Міноборони таку інформацію не коментували.

ВВС нагадує, що для покриття втрат військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей.

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Президент України Володимир Зеленський зауважив, що нині слід зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Про зниження мобілізаційного віку не йде.

"Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – зауважив глава української держави.

Верховна Рада не розглядає можливість призову 18-річних

В парламенті, профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядають питання щодо зменшення призовного віку не розглядають.

Як зауважив член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський, законопроєктів чи пропозицій щодо внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадяни України до досягнення ними 25-річного віку, на розгляд Комітету з нацбезпеки не надходило.

Веніславський розповів і про примусову мобілізацію жінок. За словами нардепа, жінки, які є військовозобовʼязаними, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.

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"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - додав Веніславський.

Варто додати, що радник президента України Дмитро Литвин заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років.

Військові підтримують зниження мобілізаційного віку

Українські військові пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й до 18 років.

Юрій Федоренко, комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років, а на фронті мають воювати люди віком від 23 років.

Як зауважує полковник СБУ та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, мобілізаційний вік має починатися від 20 років. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.

Одначе, Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї ОМБр, сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він неготовий масово брати до свого підрозділу 18-річних: "18-річний хлопець – для мене це трохи рано".

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов зробив таку заяву: "Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно".

Військовий зауважив, що ворога не вдасться перемогти лише кількістю, потрібна ще й "якість".

Українські законодавці пропонують компроміс

Через тиск США, в Україні пропонують знизити мобілізаційний вік до 20 років.

Як пише видання The Washington Post, офіційні особи США попереджають, що дефіцит особового складу в українській армії зараз є, мабуть, більш критичним, ніж дефіцит зброї.

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Зокрема, видання нагадало, як президент Зеленський неодноразово заявляв, що його новосформовані бригади не мають достатньо зброї. А ті, хто воює на передовій, скаржаться, що їхні підрозділи недостатньо укомплектовані, намагаючись відбити набагато більшу російську силу.

Також, The Washington Post навів цитату командира батальйону “Ахіллес” 92-ї бригади ЗСУ Юрія Федоренка, який запропонував, щоб навіть у мирний час усі чоловіки та жінки починали обов’язкову військову службу з 18 років.

“Ми сьогодні маємо сказати українському народу: друзі, з наступного року всі підлягатимуть призову. Це рішення не є популярним — о, всі повинні служити — але, з іншого боку, якщо ви його порушите, це рішення дає нам можливість діяти превентивно, щоб запобігти війні, — сказав він.

Водночас українські законодавці пропонують інші компроміси, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.

Зокрема народний депутат Роман Костенко сказав в інтерв’ю, що американські колеги часто просять його пояснити, чому до армії не призивають молодших, і він не має гарного пояснення.

Українці мають долучатися до війська добровільно

Керівник аналітичного відділу Центру ініціатив “Повернись живим” Антон Муравейник прокоментував інформацію в західних медіа про те, що США закликають керівництво України знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Муравейник зазначив, що з боку партнерів що це дуже лицемірно з точки зору партнерів цього вимагати”, сказав він в інтервʼю Суспільному.

На думку експерта, що така позиція США є своєрідним виправданням свого небажання підвищувати рівень допомоги Україні та рівень залученості у конфлікт.

“Вони чомусь або не знають, або не хочуть знати про те, що рівень їхньої допомоги напряму впливає на бажання людей долучатися до війська. І тому вони кажуть: давайте, зменшіть це. А то ми, мовляв, не бачимо від України кроків назустріч. Ми от вам, мовляв, помагаємо, а ви не готові йти на якісь непопулярні рішення”, – зауважив керівник аналітичного відділу.

Як зазначив Муравейник, громадяни України віком від 18 до 25 років мають можливість долучатися до війська добровільно.

Нагадаємо, від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть бути мобілізованими.

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