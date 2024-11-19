Радник Байдена назвав ключовий фактор для успіху України на фронті

Салліван вважає, що Україні не допомогли ні танки "Абрамс", ні літаки F-16.

Проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не із нестачею зброї чи обладнання, а з дефіцитом особового складу.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS News.

"Чи ми побачили значну зміну на полі бою з того моменту, як надали Україні танки? Чи є така різниця з F-16? На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій", – відповів Салліван.

На питання про роль адміністрації Байдена в українському питанні, Салліван відповів: "Україна була під загрозою зникнення з карти. І завдяки хоробрим українцям, їхній винахідливості та мужності, а також завдяки президентові Джо Байдену, який об'єднав країни світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну. Україна продовжить бути процвітаючою демократією, закріпленою в західних інституціях у майбутньому".

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