Аталанта – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, мадридський "Реал" завітає у гості до "Аталанти" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні в Бергамо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів "Аталанта" з 11 очками посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Команда Джан П'єро Гасперіні зіграла внічию з "Арсеналом" (0:0), розгромила "Шахтар" (3:0), розійшлася нічиєю із "Селтіком" (0:0), обіграла "Штутгарт" (2:0) та рознесла "Янг Бойз" (6:1).

"Реал" з 6 балами йде на 24-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Чинний тріумфатор найпрестижнішого єврокубка обіграв "Штутгарт" (3:1), поступився "Ліллю" (0:1), розбив дортмундську "Боруссію" (5:2), програв "Мілану" (1:3) та зазнав поразки від "Ліверпуля" (0:2).

Де дивитися матч Аталанта – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Аталанта" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Аталанта – Реал Мадрид

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу "Аталанти" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,61. Нічия – 3,65. Виграш команди Карло Анчелотті – 2,63.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Шахтар – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Більше не одноклубник Мессі: легенда "Шахтаря" залишив "Інтер" Маямі

Шахтар – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів