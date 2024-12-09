Більше не одноклубник Мессі: легенда "Шахтаря" залишив "Інтер" Маямі

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов залишив "Інтер" Маямі.

Про це американський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт 33-річного українського футболіста з командою МЛС був розрахований до кінця 2024 року. Нову угоду сторони вирішили не підписувати.

Кривцов перейшов до клубу Девіда Бекхема на початку 2023 року після 13 років виступів за "Шахтар". У складі "Інтера" Маямі українець провів 63 матчі, в яких забив два голи і зробив одну результативну передачу.

Разом з маямцями, за яких також виступають зірки світового футболу Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба, українець став переможцем регулярного чемпіонату МЛС-2024 з історичним рекордом за кількістю набраних очок.

Однак завоювати титул чемпіона МЛС клубу Бекхема не вдалося. "Інтер" Маямі вилетів з боротьби за трофей уже в першому раунді плейоф.

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