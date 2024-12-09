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Більше не одноклубник Мессі: легенда "Шахтаря" залишив "Інтер" Маямі

Більше не одноклубник Мессі: легенда "Шахтаря" залишив "Інтер" Маямі

Сергій Кривцов / Фото: Associated Press

Клуб МЛС попрощався із Сергієм Кривцовим.

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов залишив "Інтер" Маямі.

Про це американський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт 33-річного українського футболіста з командою МЛС був розрахований до кінця 2024 року. Нову угоду сторони вирішили не підписувати.

Кривцов перейшов до клубу Девіда Бекхема на початку 2023 року після 13 років виступів за "Шахтар". У складі "Інтера" Маямі українець провів 63 матчі, в яких забив два голи і зробив одну результативну передачу.

Разом з маямцями, за яких також виступають зірки світового футболу Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба, українець став переможцем регулярного чемпіонату МЛС-2024 з історичним рекордом за кількістю набраних очок.

Однак завоювати титул чемпіона МЛС клубу Бекхема не вдалося. "Інтер" Маямі вилетів з боротьби за трофей уже в першому раунді плейоф.

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