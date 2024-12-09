Шахтар – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Стежте за шостим поєдинком "гірників" у новому форматі найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 10 грудня, донецький "Шахтар" зіграє з мюнхенською "Баварією" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів "гірники" посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки.

Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1), здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1) та в надзвичайно драматичному стилі програв ПСВ (2:3).

"Баварія" з 9 балами перебуває на 13-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Поточний лідер німецької Бундесліги розніс загребське "Динамо" (9:2), поступився "Астон Віллі" (0:1), розгромно програв "Барселоні" (1:4), переміг "Бенфіку" (1:0) та здолав ПСЖ (1:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Баварія".