Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити план щодо України — подробиці

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Польщу, де обговорить план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Макрон, який, як пише видання, покидає країну лише за виняткових обставин, вирушить до Варшави.

"Однак є й інший політичний календар, який не терпить затримок. Мова про інавгурацію Дональда Трампа на посаду президента США", - йдеться у публікації.

За даними ЗМІ Макрон під час розмови з Трампом міг сказати йому, що Європа не може залишатися осторонь переговорів між США і Росією.

Макрон може порушити питання миротворчої місії, яка б гарантувала, що Москва не порушить можливе майбутнє перемир'я і встановлену лінію розмежування. Тож Польща, з її швидко зростаючим військовим потенціалом і географічним розташуванням стає важливою частиною такого плану.

У Rzeczpospolita зазначено: чим більше країн візьмуть участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не наважиться знову завдати удару по Україні.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими. Він також окреслив низку запланованих зустрічей, що відбудуться найближчим часом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.