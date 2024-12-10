Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить план по Украине — подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу, где обсудит план европейской миротворческой миссии по сохранению суверенитета Украины.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Макрон, который, как пишет издание, покидает страну только при исключительных обстоятельствах, отправится в Варшаву.

"Однако есть и другой политический календарь, не терпящий задержек. Речь об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США", — говорится в публикации.

По данным СМИ Макрон во время разговора с Трампом мог сказать ему, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией.

Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Москва не поднимет возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения. Поэтому Польша, с ее быстро растущим военным потенциалом и географическим положением, становится важной частью такого плана.

В Rzeczpospolita отмечено: чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится снова нанести удар по Украине.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Он также очертил ряд запланированных встреч, которые пройдут в ближайшее время.

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