Шахтер – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за шестым поединком "горняков" в новом формате самого престижного еврокубка.

Во вторник, 10 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет с мюнхенской "Баварией" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров "горняки" занимают 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка.

Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1), одержал победу над "Янг Бойз" (2:1) и в чрезвычайно драматичном стиле проиграл ПСВ (2:3).

"Бавария" с 9 баллами находится на 13-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Текущий лидер немецкой Бундеслиги разнес загребское "Динамо" (9:2), уступил "Астон Вилле" (0:1), разгромно проиграл "Барселоне" (1:4), победил "Бенфику" (1:0) и одолел ПСЖ ( 1:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Бавария".