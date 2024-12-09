Шахтар – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, донецький "Шахтар" зіграє з мюнхенською "Баварією" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів "гірники" посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1), здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1) та в надзвичайно драматичному стилі програв ПСВ (2:3).

"Баварія" з 9 балами перебуває на 13-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Поточний лідер німецької Бундесліги розніс загребське "Динамо" (9:2), поступився "Астон Віллі" (0:1), розгромно програв "Барселоні" (1:4), переміг "Бенфіку" (1:0) та здолав ПСЖ (1:0).

Де дивитися матч Шахтар – Баварія

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Баварія

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,18. Нічия – 7,90. Виграш "Шахтаря" – 15,50.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, після поєдинку з "Баварією" на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким "Брестом", а 29 січня протистоятимуть дортмундській "Боруссії".

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