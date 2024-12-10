"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Баварії"

Донецький "Шахтар" оприлюдний стартовий склад на матч шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з мюнхенською "Баварією", який відбудеться сьогодні, 10 грудня, на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені.

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Грам, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Азаров, Вінісіус, Назарина, Педріньйо, Невертон, Фарина

Також став відомий стартовий склад "Баварії" на гру проти "Шахтаря".

"Баварія": Перец, Лаймер, Упамекано, Кім Мін Чже, Геррейру, Кімміх, Горецка, Олісе, Мусіала, Сане, Мюллер

Запасні: Шмітт, Кланац, Даєр, Ібрагімович, Бої, Іранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Баварія" доступна на нашому сайті.

Після п'яти турів "гірники" посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1), здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1) та в надзвичайно драматичному стилі програв ПСВ (2:3).

"Баварія" з 9 балами перебуває на 13-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Поточний лідер німецької Бундесліги розніс загребське "Динамо" (9:2), поступився "Астон Віллі" (0:1), розгромно програв "Барселоні" (1:4), переміг "Бенфіку" (1:0) та здолав ПСЖ (1:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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