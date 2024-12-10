"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Баварии"

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" обнародовал стартовый состав на матч шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с мюнхенской "Баварией", который состоится сегодня, 10 декабря, на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Грам, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Фесюн, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Азаров, Винисиус, Назарина, Педриньо, Невертон, Фарина

Также стал известен стартовый состав "Баварии" на игру против "Шахтера".

"Бавария": Перец, Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чже, Геррейру, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала, Сане, Мюллер

Запасные: Шмитт, Кланац, Дайер, Ибрагимович, Бои, Иранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Бавария" доступна на нашем сайте.

После пяти туров "горняки" занимают 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1), одержал победу над "Янг Бойз" (2:1) и в чрезвычайно драматичном стиле проиграл ПСВ (2:3).

"Бавария" с 9 баллами находится на 13-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Текущий лидер немецкой Бундеслиги разнес загребское "Динамо" (9:2), уступил "Астон Вилле" (0:1), разгромно проиграл "Барселоне" (1:4), победил "Бенфику" (1:0) и одолел ПСЖ ( 1:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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