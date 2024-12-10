Мінфін США виділив Україні кредит у 20 млрд доларів: хто буде повертати кошти

Сполучені Штати виконали своє жовтневе зобов'язання в межах ініціативи G7 та вже переказали кошти до спеціального фонду Світового банку.

У вівторок, 10 грудня, Міністерство фінансів США оголосило про виділення кредиту у розмірі 20 мільярдів доларів на потреби України в рамках ініціативи G7 щодо надання надзвичайних позик на суму 50 мільярдів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

"Ці кошти, сплачені коштом непередбачених доходів, отриманих від власних заморожених активів Росії, нададуть Україні критично важливу підтримку в її захисті від неспровокованої агресивної війни", – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Вона додала, що 50 мільярдів доларів, які разом надають країни "Великої сімки", допоможуть забезпечити Україні ресурси, необхідні для підтримки екстрених служб, лікарень та інших установ, які забезпечують підтримку опору у тилу.

"Разом з допомогою Америки у сфері безпеки України та кроками, які ми продовжимо робити для рішучого посилення санкцій щодо Росії, ці дії ще більше зміцнять позиції України у справі захисту її суверенітету та досягнення справедливого світу. Прямо зараз Путін залучає нашу коаліцію до змагання волі, розраховуючи на те, що ми втомимося і зрештою відступимо… Ми посилаємо чіткий сигнал рішучості, змушуючи Росію все більше нести витрати на її незаконну війну, а не платників податків у нашій коаліції", – додала Єллен.

Після жорстокого вторгнення Росії в Україну члени G7 зробили сміливі дії щодо іммобілізації суверенних активів Росії у своїх юрисдикціях і зобов'язалися, що ці активи залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.

Сьогодні Сполучені Штати виконали своє жовтневе зобов'язання надати Україні 20 мільярдів доларів у рамках цієї ініціативи та переказали ці кошти до спеціального фонду Світового банку, через який вони будуть надані Україні.

"Підтримка України також є життєво важливою для національних інтересів Сполучених Штатів. Дозволити Україні програти означало б спровокувати подальшу агресію з боку Путіна та поставити під загрозу безпеку наших союзників по НАТО в Європі, яких ми зобов'язані захищати за договором", — наголошується у пресрелізі.

Нагадаємо, Трамп заявив що "ймовірно", даватиме Україні менше допомоги, ніж Байден. Водночас він додав, що активно намагається покласти край війні в Україні.

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