Проти "Шахтаря" не зіграє: зірковий воротар "Баварії" Ноєр вибув до кінця року

Основний воротар мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр пропустить матч шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти донецького "Шахтаря".

Про це напередодні зустрічі повідомив головний тренер мюнхенців Венсан Компані. За його словами, 38-річний німецький голкіпер зламав ребро.

"Ймовірно, він більше не зіграє цього року. Ми очікуємо, що він повернеться в січні", – цитує Компані інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що минулого тижня Ноєр отримав першу червону картку в кар'єрі. Зірковий воротар заробив вилучення в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти "Баєра", який завершився мінімальною поразкою і вильотом мюнхенського клубу з турніру.

Поєдинок "Шахтар" – "Баварія" відбудеться у вівторок, 10 грудня, на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Номінально домашня для "гірників" зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Додамо, що матч з українським клубом також пропустить через травму головний бомбардир "Баварії" Гаррі Кейн.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Баварія" доступна на нашому сайті.

Після п'яти турів "Баварія" з 9 очками перебуває на 13-й позиції у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Поточний лідер Бундесліги розніс загребське "Динамо" (9:2), поступився "Астон Віллі" (0:1), розгромно програв "Барселоні" (1:4), переміг "Бенфіку" (1:0) та здолав ПСЖ (1:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" перед дуеллю з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів виграла результативний матч Бундесліги.

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