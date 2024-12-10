Зеленський прокоментував ідею зниження призовного віку українців

Він переконаний, що потрібно зберегти якомова більше життів.
У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у заяві на платформі Х.
"Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", - зауважив глава української держави.
Нагадаємо, як сказали у Верховній Раді України, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років не розглядають. Член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський також додав, що не розглядають у ВР і примусову мобілізацію жінок.
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