Зеленський прокоментував ідею зниження призовного віку українців

Він переконаний, що потрібно зберегти якомова більше життів.

У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у заяві на платформі Х.

"Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", - зауважив глава української держави.

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Нагадаємо, як сказали у Верховній Раді України, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років не розглядають. Член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський також додав, що не розглядають у ВР і примусову мобілізацію жінок.

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