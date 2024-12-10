У Сумській області пролунало 90 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 9 грудня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), пуск КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено атаку FPV-дронами (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

Хотінська громада: завдано атаку КАБ (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог вдарив з гранатометів (13 вибухів).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля.

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