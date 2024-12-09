На Сумщині прогриміло 57 вибухів

Ворог продовжує знищувати Сумщину
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 грудня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).
- Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (3 вибухи).
- Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артостріли (19 вибухів).
- Юнаківська громада: з території рф здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулося скидання з ворожого БпЛА скидання вибухових пристров (11 вибухів), мінометні обстріли (3 вибухи).
- Шалигинська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою (1 вибух).
- Великописарівська громада: з території РФ завдано удари FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумщині.
Крім того, ми раніше інформували, що у Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля.
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