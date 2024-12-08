На Сумщині пролунав 31 вибух

Ворог продовжує знищувати Сумську область.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 7 грудня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів) та скинув з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу вибухові пристрої типу ВОГ (3 вибухи).
- Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами (8 вибухів) також з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (5 вибухів).
- Дружбівська громада: з території рф завдано удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
- Новослобідська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
- Шалигинська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумщині.
Крім того, ми раніше інформували, що у Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля.
Читайте також:
- Ранковий удар по Київській області: що відомо про наслідки
- Ворожий дрон атакував Тернопіль: у ОВА розповіли про наслідки
- У Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок — КМВА