В Сумской области раздался 31 взрыв

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 7 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная государственная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: враг бил из миномета (5 взрывов) и сбросил с вражеского БпЛА квадрокоптерного типа взрывные устройства типа ВОГ (3 взрыва).

Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (8 взрывов) также с вражеского БпЛА осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).

Хотинская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов).

Дружбовская громада: с территории России нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).

Середино-будская громада: совершен удар дроном-камикадзе типа «FPV» (1 взрыв).

Новослободская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа «FPV» (1 взрыв).

Шалыгинская громада: произошло сброс взрывного устройства с вражеского БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец.

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