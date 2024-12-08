У Франції відкрили Собор Паризької Богоматері (фото)

Нотр-Дам відновили після руйнівної пожежі, яка сталася у квітні 2019 року

У Парижі 7 грудня відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері – однієї із найвідоміших пам’яток Франції. Нотр-Дам відновили після руйнівної пожежі, яка сталася у квітні 2019 року.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Відкриття реконструйованого Нотр-Дам у Парижі

О 20:10 за Київським часом у Нотр-Дам задзвонили дзвони, знаменуючи офіційний початок церемонії. Архиєпископ Парижа Лоран Ульріх, одягнений у синьо-жовту мантію, у супроводі релігійної процесії, відкрив двері собору. До будівлі увійшли рятувальники, будівельники та реставратори.

Відкриття реконструйованого Нотр-Дам у Парижі

Президент Франції Емануель Макрон розпочав церемонію відкриття рядками з Псалмів "засяяло світло милосердя".

Під час своєї промови він висловив вдячність від імені французького народу всім тим, хто врятував і відбудував Нотр-Дам.

"Історичний момент. Разом ми відбудували Нотр-Дам. Серце Парижа. Душу Франції. Перлину людства", – написав Макрон у соцмережі Х.

Відкриття реконструйованого Нотр-Дам у Парижі

На урочистості з нагоди відкриття храму було запрошено близько 50 світових лідерів, зокрема обраний президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, а також бізнесмен Ілон Маск.

Перед церемонією відбулася тристороння зустріч Макрона, Зеленського і Трампа. А безпосередньо на відкритті обраний президент США ще раз підійшов привітатися з українським лідером.

Відкриття реконструйованого Нотр-Дам у Парижі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року сталася пожежа соборі Паризької Богоматері. Пошкодження отримав головний вівтар храму, бо на нього впав згорілий шпиль з трьома дзвонами. У вогні згоріла стеля, виготовлена з дуба 12-13 століття. Всі інші реліквії – стели 18-го століття, пієти, фрески, каплиці і 600-річний Великий Орган – залишилися у порядку.

Для відбудови Собору Паризької Богоматері у Парижі французькі та американські теслі використали середньовічні методики для оброблення дубових балок знищеного пожежею даху. Завдяки цьому об'єкт відновили у первозданному вигляді.

За прогнозами експертів, на відновлення Соборну могло знадобитися 15-20 років, але завдяки сучасним технологіям це вдалося зробити за п’ять років. Комп’ютери використовувалися для креслення детальних планів для теслярів, щоб переконатися, що їх вручну точені балки ідеально підходять одна до одної.

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