В Сумской области раздалось 90 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 9 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Краснопольская громада: 28 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: совершена атака FPV-дронами (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-будская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), минометные обстрелы (10 взрывов).

Эсманьская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов).

Шалыгинская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).

Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Хотинская громада: нанесена атака КАБ (4 взрыва).

Белопольская громада: враг ударил из гранатометов (13 взрывов).

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец.

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