Зеленский прокомментировал идею снижения призывного возраста украинцев

Он убежден, что нужно сохранить как можно больше жизней.

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении на платформе X.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — заметил глава украинского государства.

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Напомним, как сказали в Верховной Раде Украины, никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста в Украине до 18 лет не рассматриваются. Член комитета ВР по национальной безопасности Федор Вениславский также добавил, что не рассматривают в ВР и принудительную мобилизацию женщин.

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