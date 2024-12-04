"Скоро будут привлечены все": военный о мобилизации в Украине

У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Однако в учебных центрах объясняют, что ничего не меняется, "просто ты теперь воюешь".

Такое мнение высказал заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша по позывному Явиру в интервью для "Украинской правды".

"У нас есть представители, которые ездят с ТЦК, агитируют, чтобы шли к нам. Мне пришлось даже отправить в Ровно в учебный центр группу инструкторов, чтобы набрали там две роты – это где-то 200 человек. Мы сами там копали блиндажи, окопы, чтобы готовить людей", – отметил Довбуш.

По словам заместителя командира, все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться к мобилизации. Оно их не минует. Официально по пригодным документам нет. Скоро будут привлекаться все.

Он также добавил, что проблема не в ТЦК. Они выкручиваются, как могут, чтобы выполнить план. Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают части реально непригодных людей.

Напомним, в Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако уклонился от мобилизации.

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