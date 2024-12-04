"Скоро будуть залучені всі": військовий про мобілізацію в Україні

Працівники ТЦК часто мобілізують людей які є непридатними до служби.

У всіх зараз є страх, що вони потраплять на війну, і їхнє життя закінчиться. Проте в навчальних центрах пояснюють, що нічого не змінюється, "просто ти тепер воюєш".

Таку думку висловив заступник командира 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на позивний Явір в інтерв'ю для "Української правди".

"У нас є представники, які їздять з ТЦК, агітують, щоб йшли до нас. Мені довелося навіть відправити в Рівне в навчальний центр групу інструкторів, щоб набрали там дві роти – це десь 200 людей. Ми самі там копали бліндажі, окопи, щоб готувати людей", – зазначив Довбуш.

За словами заступника командира усі чоловіки, які зараз удома, мають готуватися до мобілізації. Воно їх не мине. Офіційно по документах придатних немає. Скоро будуть залучатися всі.

Він також додав, що проблема не в ТЦК. Вони викручуються, як можуть, щоб виконати план. Проблема в медиках, які роблять липові документи й присилають в частини реально непридатних людей.

Нагадаємо, у Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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