Украина создала новую ракету "Рута": Зеленский сообщил детали об ее испытаниях

Также президент напомнил о старте серийного производства ракеты "Паляниця".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные испытания новой ракеты "Рута".

Об этом президент сказал во время вручения Национальной премии им. Борис Патон 10 декабря.

Зеленский отметил вклад науки в обороноспособность страны, в частности, отметив успешные испытания новой ракеты "Рута".

Также стало известно, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

"На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" скоро станет ужасной реальностью для оккупантов", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее военные эксперты также рассказывали о дрон-ракете "Пекло".

А летом 2024 года произошло первое в мире применение совершенно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Тогда этим оружием был успешно поражен враг, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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