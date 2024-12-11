Какая будет погода 12 декабря: прогноз от синоптика

В Украине будет становиться все холоднее.

Циклон, который сегодня поливает дождем и посыпает снегом, завтра, 12 декабря, постепенно уйдет из Украины. Украина будет без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, иногда до сильного.

"Температура воздуха ночью будет 0-4 градуса мороза, на юге от 1 мороза до 3 тепла. А в течение дня четверга ожидается от 3 мороза до 3 тепла", — отмечает Диденко.

С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко.

По словам Диденко, с 13 декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание.

"В Киеве ближайшей ночью мокрый снег, завтра днем без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью и днем 0-2 градуса мороза. В столице 13-14 декабря похолодает до умеренных морозов", — отмечает специалист.

И также, подчеркивает она, будьте очень внимательны на дорогах и тротуарах.

Напомним, в некоторых областях Украины 11 декабря объявили желтый уровень опасности. Фиксируется налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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