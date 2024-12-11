Якою буде погода 12 грудня: прогноз від синоптикині

Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12-го грудня, поступово піде з України. Вдень він залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях, тому й ще побудуть дощі та мокрий сніг, проте все ж завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Вітер очікується з північного заходу, помірний, часом до сильного. Тож слід бути обережними.

"Температура повітря вночі становитиме 0-4 градуси морозу, на півдні від 1 морозу до 3 тепла. А протягом дня четверга очікується від 3 морозу до 3 тепла", - зазначає Діденко.

Від завтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає, тому на дорогах ставатиме дуже слизько. Буде ожеледиця, тож слід обирати правильне взуття й виходити з дому заздалегідь.

За словами Діденко, від 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання.

"У Києві найближчої ночі мокрий сніг, завтра вдень без опадів. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0-2 градуси морозу. У столиці 13-14 грудня похолоднішає до помірних морозів", - відзначає фахівчиня.

І також, наголошує вона, будьте дуже уважні на дорогах та тротуарах. Ожеледиця посилюється.

Нагадаємо, у деяких областях України 11 грудня оголосили жовтий рівень небезпеки. Фіксується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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