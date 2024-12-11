Як Україна підірвала авторитет Чорноморського флоту РФ: розповіли у розвідці Британії

Розвідка Великої Британії повідомляє, що завдяки діям України загальний темп російських морських операцій у Чорному морі залишається низьким.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міністерства оборони, опублікованому на платформі X (Twitter).

Українські військові ефективно стримують активність ВМФ РФ у східній частині Чорного моря. Як зазначається, це підтверджується частими навчаннями росіян із розосередження та протидії надводним і звичайним дронам у районі Новоросійська.

Окрім цього, Україна продовжує підривати авторитет російського Чорноморського флоту, атакуючи військово-морську інфраструктуру та кораблі. Водночас, 28 листопада РФ здійснила масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України, запустивши ракети з кораблів та стратегічної авіації.

Українські Повітряні сили повідомили про запуск 28 крилатих ракет, значну частину яких було перехоплено системами ППО.

Також розвідка нагадала про знищення елементів російської системи ППО С-400 у Сімферополі 29 листопада, що стало черговим успішним ударом ЗСУ по російській військовій інфраструктурі.

Нещодавно, що росіяни послабили захист Кримського мосту. Протягом останнього місяця кількість барж, які російські окупанти встановили в Керченській протоці як бонові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ, зменшилася вдвічі.