Знищення С-400 у Криму: британська розвідка підтвердила удар ЗСУ

Це другий успішний удар ЗСУ по системах С-400 у листопаді, після знищення аналогічного комплексу в Курській області 23 листопада.

Британська розвідка підтвердила ураження російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 у Криму, яке відбулося під час атаки Збройних сил України 29 листопада 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у понеділок, 9 грудня.

За даними розвідки, у соціальних мережах активно поширювалася інформація про вибух і детонацію ракетного палива, які стали наслідком знищення елементів цієї системи протиповітряної оборони. Зокрема, на супутникових знімках чітко зафіксовані дві великі вирви діаметром 13,5 метра, уламки техніки та п’ять автомобілів екстрених служб, які працювали на місці ураження.

Фото влучань в Криму / Фото: Twitter/Ministry of Defence

"Це другий успішний удар ЗСУ по системах С-400 у листопаді, після знищення аналогічного комплексу в Курській області 23 листопада", — зазначено у повідомленні британського оборонного відомства.

Нагадаємо, українські морські дрони вдарили по цілях в анексованому Криму. Внаслідок вибухів знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.