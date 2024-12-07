Морські дрони потужно вдарили по цілях РФ в Криму: відео

Українські морські дрони вдарили по цілях Російської Федерації в анексованому Криму. Внаслідок "бавовни" знищені системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

Про це повідомив у Facebook командувач ВМС України, віце-адмірала Олексій Неїжпапа.

"Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях", - наголосив він.

За даними Військово-морських сил, було знищено системи спостереження противника, що розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя Криму.

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди", - зазначив Неїжпапа.

Морські дрони атакували цілі РФ в Криму: відео ударів

Як повідомлялося, "АТЕШ" здійснив диверсію на адмінкордоні Херсонської області та Криму. Це порушує військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь.

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