Морские дроны мощно ударили по целям РФ в Крыму: видео

Уничтожены системы наблюдения россиян.
Украинские морские дроны ударили по целям Российской Федерации в аннексированном Крыму. В результате "хлопка" уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.
Об этом сообщил в Facebook командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неежпапа.
"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям", — подчеркнул он.
По данным Военно-морских сил, были уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья Крыма.
"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — получим их повсюду", — отметил Неежпапа.
Как сообщалось, "АТЕШ" совершил диверсию на админгранице Херсонской области и Крыма. Это нарушает военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь.
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