Морские дроны мощно ударили по целям РФ в Крыму: видео

Украинские морские дроны ударили по целям Российской Федерации в аннексированном Крыму. В результате "хлопка" уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

Об этом сообщил в Facebook командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неежпапа.

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям", — подчеркнул он.

По данным Военно-морских сил, были уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья Крыма.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — получим их повсюду", — отметил Неежпапа.

Морские дроны атаковали цели РФ в Крыму: видео ударов

Как сообщалось, "АТЕШ" совершил диверсию на админгранице Херсонской области и Крыма. Это нарушает военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь.

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