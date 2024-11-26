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"АТЕШ" совершил диверсию на админгранице Херсонской области и Крыма: детали

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"АТЕШ" совершил диверсию на админгранице Херсонской области и Крыма: детали

"АТЕШ" провел диверсию на админграницу Херсонской области и Крыма

Логистика врага потерпела серьезный удар.

Партизаны уничтожили электрооборудование релейного шкафа в Алексеевке Херсонской области. Это нарушает военную логистику окупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь.

Об этом пишет движение "АТЭШ".

"Именно эта железнодорожная ветвь обеспечивает российские войска в Запорожской области, сейчас активно штурмующие украинские позиции", — акцентируют в движении.

"АТЕШ" провел диверсию на админграницу Херсонской области и Крыма

Координаты: 46.262497255, 34.677796341.

"Нам поступила информация, что оккупационная полиция обеспокоена и активно ищет нашего агента, но им его не найти. Спасибо нашим агентам и координаторам, которые спланировали и провели операцию", — отмечают партизаны.

Как отмечают в "АТЕШ", логистика выигрывает войну. Чем больше урон мы нанесем российским тылам, тем быстрее наступит наша победа.

Ранее партизаны разведали военную базу окупантов на Фиоленте. Там расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем значительных расстояний. Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей.

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