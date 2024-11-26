Эксперты назвали самый полезный и питательный вид сала

Чаще всего сало употребляют соленым, маринованным, жареным или копченым. Однако специалисты считают, что полезен только один вид. Эксперты говорят, что с точки зрения здорового питания максимальную пользу может принести только солёное сало, поскольку оно не подвергается тепловой обработке, в отличие от других видов - копчёного, вареного или жареного.

Под влиянием высокой температуры жир образует опасные канцерогены, поэтому они могут свести на нет всю пользу сала. Особенно такой продукт опасен для людей с повышенным уровнем "плохого" холестерина и проблемами с ЖКТ.

Какая польза сала для нашего организма

Продукт содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет иммунитет, защищая наш организм от разнообразных вирусов и воспалений. Поэтому его обязательно надо есть в холодное время года. А за счет содержания олеиновой кислоты, сало влияет на активизацию работы мозга, улучшает память те повышает умственные способности.

Сало богато селеном, калием, кальцием, медью, цинком и фосфором. Именно поэтому оно положительно влияет на работу всех внутренних органов.

По пользе сало приравнивается к красной рыбе, ведь в нем содержится мощная доля омега-3, которая нивелирует риски воспалительных процессов в организме и появление онкологии. А еще оно содержит холин, который играет ключевую роль в расщеплении жиров. Поэтому при умеренном употреблении сало поможет избавиться от лишних килограммов.

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