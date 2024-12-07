До України йде потепління: подробиці прогнозу погоди

До України йде відчутне потепління. Про таке днями заговорили синоптики. Вони спрогнозували, що впродовж вихідних в країні встановиться переважно хмарна погода з туманами і невеликим нічним мінусом. А вдень у деяких регіонах може пригріти до +12! Де можна буде насолодитися сонцем, а куди повернуться опади – розповіла в ексклюзиві TSN.UА Людмила Труфин.

Майже весняні вихідні

Найближчими днями сильних морозів в Україні очікувати не варто. Ба більше, у частині областей може пригріти до +12 градусів! Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич. Водночас, за його словами, на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при від’ємній температурі повітря.

«У суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західній частині поривчастий. Температура повітря вночі складе -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С; у південних областях +2…+7 °С. У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С; у південних областях вночі 0…+5 °С, вдень до +7…+12 °С.”

Синоптикиня Наталка Діденко також спрогнозувала потепління в Україні. З її слів, з 7 грудня побільшає опадів та підвищиться температура повітря. В Києві, як і в більшості областей України передбачається потепління та дощі. Чудова погода на свята, яка не принесе сильних морозів і дозволить нам зекономити світло та тепло.

Якою буде погода у грудні

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич додав, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до –18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1... –2˚С градуси й вище, а на північному сході до –3…–4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Якою буде погода взимку

Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимнього періоду. Українцям слід очікувати на морози до -20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні.

Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від -3 до -5 в нічний час, у денний час від -2 до +3 градусів. Будуть плюсові температури в Україні. У першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути -10 градусів вночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до -7.

Якою буде погода на Різдво

За словами Щедріна, цьогоріч Різдво та Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини.

"Цей період може початися одразу після Нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде".

Коли вдарять морози

А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня.

“У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до 20-х чисел слід очікувати на сильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до -20 градусів.”

Що вдягати, аби не мерзнути

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Новий рік - без снігу

На минуле Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за +10 градусів. Цього року, кажуть синоптики, ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус –2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли настане справжня зима. Зокрема, синоптик Ігор Кибальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою.

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