Нічний обстріл Київщини "Шахедами": влада розповіла подробиці атаки

Минулося без жертв та постраждалих. У регіоні працювала ППО.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили у КОВА.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Однак в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, вноч Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Зокрема, росіяни вдарили ракетою невстановленого типу по Сумщині, також запустили 14 ударних БпЛА.

Сили протиповітряної оборони та РЕБ знищили 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Ще шість безпілотників було локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

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