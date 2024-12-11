У Британії успішно випробували лазерну зброю: уражено дрони

Зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження.

У Великій Британії військові провели перші випробування на полігоні високоенергетичної лазерної зброї, яку встановили на бронемашині Wolfhound.

Про це повідомило британське Міноборони.

Під час випробування лазерної зброї на полігоні Реднор у центральному Вельсі бійці 16-го Королівського артилерійського полку успішно відстежили та знищили безпілотники.

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Як заявив керівник рупи випробувань та розробок ближнього бою британської армії Метью Андерсон, кожен постріл з лазерної зброї уразив ціль.

"Це досі нова технологія, але світ змінився, і ми бачимо дедалі більше використання дронів у бойовому просторі. Це вимагає економічно ефективного рішення для захисту наших військ", – повідомили британські військові.

Високоенергетична лазерна зброя спрямовує потужний інфрачервоний промінь на ціль, використовуючи передові сенсори та системи стеження, що забезпечують точне наведення й утримання цілі в режимі реального часу. На відміну від традиційних боєприпасів, ця технологія практично не має обмежень у кількості пострілів, що робить її потенційно економічно вигідною альтернативою окремим сучасним видам озброєння.

Міністерка оборонних закупівель та промисловості Британії Марія Ігл заявила, що ця новаторська технологія демонструє прагнення країни залишатися на передовій військових інновацій.

"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком уперед у розвитку наших можливих майбутніх оборонних можливостей і демонструє перевагу британських інженерів", – повідомила чиновниця.

Нагадаємо, у липні британська оборонна компанія Raytheon повідомила про перше випробування мобільної лазерної зброї для боротьби з дронами.

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