Путін зробив заяву про "Орешник" і ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що достатня кількість систем "Орешник" фактично скасовує необхідність застосування ядерної зброї.

Очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами Путіна, Росії тепер треба вдосконалювати не ядерну доктрину, а "Орешинк"

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"Ви говорили про посилення ядерної доктрини. Ми не посилюємо ядерну доктрину, ми її вдосконалюємо. А так, за великим рахунком, нам тепер треба не вдосконалювати ядерну доктрину, а "Орешник". Тому що, якщо розібратися, достатньо цих сучасних систем зброї ставить просто на межу практично відсутність необхідності застосування ядерної зброї", – висловився російський диктатор.

Він додав, що тому РФ поводиться начебто стримано, водночас, де це потрібно, виявляє волю.

"Тому ми поводимося досить акуратно в усіх напрямках – я сказав би, навіть стримано. Але там, де треба, виявляємо необхідну волю – і на державному рівні, і на рівні громадян Російської Федерації", – сказав Путін.

Нагадаємо, у листопаді Путін підписав указ про основи державної політики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну доктрину.

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