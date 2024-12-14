Удари по українській енергетиці: аналітики пояснили мету РФ

Нові удари РФ по українській енергетиці є частиною більш ширшої кампанії. Вона спрямована на занурення України в холод цієї зими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія неодноразово атакувала інфраструктуру України восени та взимку від моменту початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Зокрема, РФ нещодавно здійснила масштабні удари по українській інфраструктурі, а саме - 16-17 і 25-26 листопада.

Міноборони РФ 13 грудня заявило, що російські війська завдали удару у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області 11 грудня, під час якого було використано надані Заходом американські далекобійні ракети ATACMS. Хоча, зазначають в ISW, росіяни, ймовірно, планували здійснити такий удар незалежно від того, що сталося, і зручно використовують атаку 11 грудня для виправдання своїх ударів по українській енергетиці.

На думку аналітиків, російські повідомлення, ймовірно, спрямовані на досягнення двох цілей.

По-перше, на те, щоб пом'якшити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії.

По-друге, повідомлення покликані підтримати кампанію Кремля з рефлексивного контролю, спрямовану на те, щоб змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною наданої Заходом зброї та майбутніх мирних перемовин, які принесуть користь Росії.

Нагадаємо, атака 13 грудня цього року - це вже була 12 масована атака по українській енергетиці і 9 масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.