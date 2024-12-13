Масований обстріл 13 грудня: чим вгатила РФ, які наслідки в регіонах та енергетиці

ЗС РФ здійснили масований обстріл України, використовуючи крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети. У деяких регіонах повітряна тривога тривала майже 15 годин, а для відбиття ворожої атаки командування застосувало винищувачі F-16. Президент України Володимир Зеленський назвав ранкову атаку однією з наймасштабніших від початку вторгнення.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку 13 грудня 2024 року.

Російська атака по Україні почалась ще від ночі. Тоді росіяни запустили десятки "Шахедів". На тлі тривалої атаки безпілотниками РФ масовано запустила по Україні ракети різних типів. Зокрема, ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Під ударом опинились здебільшого західні регіони України.

Реакція Володимира Зеленського

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні 13 грудня із застосуванням крилатих ракет і балістики, зокрема північнокорейської. За попередніми звітами, було запущено 93 ракети, написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Сили ППО України збили 81 ракету, з них 11 знищили пілоти винищувачів F-16. Крім цього, росіяни задіяли в атаці близько 200 безпілотників.

Зеленський назвав удар по енергетиці одним із наймасштабніших за час великої війни. За словами президента, саме "мирний план" російського лідера Володимира Путіна полягає у знищенні всього в Україні.

"Це так він хоче "переговорів" — тероризуючи мільйони людей. Він не обмежений ні в далекобійності, ні в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність", — заявив Зеленський.

Як відпрацювала ППО

Україну атакували 287 повітряних цілей — 94 ракети та 193 БпЛА.

Українські сили ППО збили 80 ворожих крилатих ракет Х-101 / Х-55СМ / "Калібр" / "Іскандер-К", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 дронів. Ще 105 БпЛА локаційно втрачені. Пʼять безпілотників повернулися до РФ, один полетів до Білорусії.

Ситуація в енергетиці

У ДТЕК повідомили, що росіяни масовано вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання. В "Укренерго" вже попередили про посилення графіків відключень світла по всій Україні.

Зі слів очільника Міненерго Германа Галущенка, під масованим ударом перебувала енергетика по всій Україні.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", — повідомляв він під час ракетної атаки.

Тим часом генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, що через ракетну атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати 3 з 6 черг споживачів.

Наслідки атаки Росії у регіонах України

Київська область

На Київщині активно працювали сили ППО. Є збиті цілі, повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

З його слів, постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено чотири приватні будинки. Пошкодження незначні - вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому - лінії електромереж", - зазначив Кравченко.

Падіння уламків також фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки ворога.

Діти в метро столиці під час ранкової атаки / Фото: Getty Images

Одеса

В Одесі під час атаки лунали сильні вибухи. У деяких районах одесити повідомили про відсутність води та світла. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі впали уламки збитих ракет, які пошкодили цивільну інфраструктуру, в зокрема офіс і вісім вантажівок. З його слів, ППО збила всі цілі, минулося без поранених.

Харків

Російські війська вдарили по цивільному підприємству в Харківській області 13 грудня. Поранення дістали четверо працівників.

Івано-Франківська область

Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук назвала сьогоднішню атаку наймасованішою за час повномасштабного вторгнення РФ до України. За її даними, на Прикарпатті працювали сили протиповітряної оборони, однак також є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місцях "прильотів" наразі працюють відповідні служби для усунення наслідків обстрілів.

Через російську атаку РФ у Бурштині та Дем'янові на Івано-Франківщині тимчасово призупинять теплопостачання та постачання гарячої води.

Львівська область

Війська РФ також атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. Перший заступник очільника ОВА Андрій Годик заявив, що в трьох районах області пошкоджено шість об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури.

"Є пошкодженн та руйнування. Масштаби встановлюють надзвичайники та слідчі Нацполіції на кожному з об'єктів", - вказав він в ефірі телемарафону.

На одному з об'єктів рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

Тернопільска область

У Тернопільській області під час тривоги також чули вибух.

"За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі", — написав очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Через ракетну атаку на енергооб’єкти відключено 50% споживачів регіону.

Під час повітряної тривоги вибухи чули також у Черкаській і Хмельницькій областях. На Закарпатті неподалік Мукачева сили протиповітряної оборони збили дві ракети.