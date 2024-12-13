Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

В Україні екстрено змінили графіки відключень електроенергії через удари російських ракет по енергооб'єктах.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Укренерго" через ракетну атаку, яку сьогодні здійснила РФ, розпорядилося відключати три з шести черг споживачів, на які вони поділені.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом ворога, який продовжує свій терор.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", — наголосив міністр.

Тим часом мобільний застосунок для жителів столиці "Київ Цифровий" надіслав на смартфони киян повідомлення, що графік наразі не діє, оскільки розпочинаються екстрені відключення світла.

Водночас ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень на 13 грудня, які діятимуть у столиці та регіоні, а також на Дніпропетровщині та Одещині.

Наразі енергетики вживають заходів для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для енергетичної системи. Після відбою повітряної тривоги фахівці встановлять обсяг завданих пошкоджень.