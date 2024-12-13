Ракетна атака по Одесі 13 грудня: що відбувається у місті 

Зупинився електротранспорт, у місті немає води.

Зранку в Одесі пролунав вибух. У регіоні триває повітряна тривога.

Наразі у місті не працює електротранспорт. Крім того, відсутня вода через масові російські обстріли.

Раніше повідомлялося, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 6:02 через застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Пізніше, о 7:11, у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

Мер міста Труханов повідомив про серію вибухів в Одесі. Які наслідки - наразі невідомо.

Росія вранці випустила по Україні ракети. Зокрема, зафіксовано пуски "Калібрів". Окрім того, ворог підняв у повітря винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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