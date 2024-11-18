Одесу обстріляли балістикою: стало відомо, хто загинув

Cьогодні, 18 листопада, росіяни атакували Одесу ракетою.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив деталі атаки, що відомі наразі.

"Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло 8 людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Поранено 39 людей, зокрема 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти - у стані середньої ступеню важкості - госпіталізовані. Також у лікарнях - 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - написав він.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, вибухи прогриміли по обіді. Очільник Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ракета вдарила по житловій забудові міста.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільній інфраструктурі.

Моніторинговий сервіс monitor пише, що по місту запустили балістичну ракету "Іскандер-М". Повітряні сили також попереджали про загрозу балістики.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що приліт прийшовся на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

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