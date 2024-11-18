Атака на Одесу: експерт оцінив, чи справді на місто впала збита ракета

Коментуючи удар по Одесі, Олександр Коваленко закликав не робити жодних висновків і не писати нісенітниць щодо "питань, у яких ви і близько не знаєтеся".

Після російської атаки на Одесу 18 листопада у Мережі почали заявляти, начебто на місто впала ракета, яку збила ППО. Однак в Одесі немає ППО, яка могла б збивати балістичні ракети 9М723.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко написав у Мережі.

"Якісь півні злили в мережу відео нібито "збитої" ракети над Одесою, яка нібито впала на місто... По-перше. В Одесі немає ППО, яка б могла збивати балістичні ракети 9М723", – зауважив оглядач.

По-друге, на його думку, на відео знято падіння розгінного блоку ракети 9М723, без бойової частини. Це свідчить про те, що ракета могла мати касетну бойову частину.

"Саме тому деякі жалісливі одесити, почувши два вибухи, одразу зробили висновок, що працює ППО. Розкриття БЧ у повітрі здійснюється саме таким чином. Звісно, остаточні висновки зробить експертиза та озвучать їхні офіційні особи", – зауважив Коваленко.

Він також закликав не робити жодних висновків і не писати нісенітниць щодо "питань, у яких ви і близько не знаєтеся, але які можуть нашкодити і створити неправильне розуміння ситуації". Іноді такі дії можуть нашкодити ще гірше – підказати ворогові, чи досяг він своїх цілей, чи ні.

Аналітик також розкритикував те, що після удару одеський сегмент Telegram "вибухнув" безліччю відеороликів з місця трагедії. Зокрема, йдеться і про відео, які знімали ті, хто дуже добре обізнаний про наслідки настільки швидких верифікацій результатів ударів.

"Гіркий досвід багатьох нічого не вчить, а хайп та можливість виділитися з натовпу продовжують залишатися домінуючими над інстинктом самозбереження", – додав Коваленко.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська атакували Одесу балістичною ракетою, було влучання в житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загинули восьмеро людей, ще 18 – зазнали поранень.

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