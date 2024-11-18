Атака на Одессу: эксперт оценил, действительно ли на город упала сбитая ракета

Комментируя удар по Одессе, Александр Коваленко призвал не делать никаких выводов и не писать чушь относительно "вопросов, в которых вы и близко не разбираетесь".

После российской атаки на Одессу 18 ноября в Сети начали заявлять, будто бы на город упала ракета, сбитая ПВО. Однако в Одессе нет ПВО, которая могла бы сбивать баллистические ракеты 9М723.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в Сети.

"Какие-то петухи слили в сеть видео якобы "сбитой" ракеты над Одессой, которая якобы упала на город... Во-первых. В Одессе нет ПВО, которая могла бы сбивать баллистические ракеты 9М723", — отметил обозреватель.

Во-вторых, по его мнению, на видео снято падение разгонного блока ракеты 9М723, без боевой части. Это говорит о том, что ракета могла иметь кассетную боевую часть.

"Именно поэтому некоторые сердобольные одесситы, услышав два взрыва, сразу сделали вывод, что работает ПВО. Раскрытие БЧ в воздухе осуществляется именно таким образом. Конечно, окончательные выводы сделает экспертиза и озвучат их официальные лица", — отметил Коваленко.

Он также призвал не делать никаких выводов и не писать чушь относительно "вопросов, в которых вы и близко не разбираетесь, но которые могут навредить и создать неправильное понимание ситуации". Иногда такие действия могут навредить еще хуже – подсказать врагу, достиг ли он своих целей или нет.

Аналитик также раскритиковал то, что после удара одесский сегмент Telegram "взорвался" множеством видеороликов с места трагедии. В частности, речь идет и о видео, которые снимали те, кто хорошо осведомлен о последствиях столь быстрых верификаций результатов ударов.

"Горький опыт многих ничего не учит, а хайп и возможность выделиться из толпы продолжают оставаться доминирующими над инстинктом самосохранения", – добавил Коваленко.

Напомним, 18 ноября российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, было попадание в жилую многоэтажку. В результате удара погибли восемь человек, еще 18 – получили ранения.

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