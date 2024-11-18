У ДТЕК повідомили, яка ситуація з електроенергією на Одещині

Енергетики повернули світло для 400 тисяч домівок Одещини після масованої атаки. Графіки стабілізаційних відключень наразі не застосовуються, продовжуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відомо, що:

за минулу добу енергетикам вдалося повернули світло для 400 тисяч родин.

без електропостачання залишаються 321 тисяча клієнтів в Одесі та області.

"Найскладніша ситуація в південній частині міста. Значно пошкоджене магістральне енергетичне обладнання. Наразі не має змоги заживити обʼєкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таірова та прилеглих територій", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють на місцях. Робота триватиме цілодобово, поки не вдасться подати напругу.

"Працюємо 24/7, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію і повернутися до прогнозованих графіків", – підсумували фахівці.

Раніше графіки відключень електроенергії для деяких областей, критичні об'єкти яких напередодні зазнали уражень, скасовані. Йдеться про Івано-Франківську та Львівську області.

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