У ДТЕК повідомили, яка ситуація з електроенергією на Одещині

В області тривають аварійні ремонтні роботи.
Енергетики повернули світло для 400 тисяч домівок Одещини після масованої атаки. Графіки стабілізаційних відключень наразі не застосовуються, продовжуються екстрені відключення світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
Відомо, що:
- за минулу добу енергетикам вдалося повернули світло для 400 тисяч родин.
- без електропостачання залишаються 321 тисяча клієнтів в Одесі та області.
"Найскладніша ситуація в південній частині міста. Значно пошкоджене магістральне енергетичне обладнання. Наразі не має змоги заживити обʼєкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таірова та прилеглих територій", – йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють на місцях. Робота триватиме цілодобово, поки не вдасться подати напругу.
"Працюємо 24/7, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію і повернутися до прогнозованих графіків", – підсумували фахівці.
Раніше графіки відключень електроенергії для деяких областей, критичні об'єкти яких напередодні зазнали уражень, скасовані. Йдеться про Івано-Франківську та Львівську області.
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