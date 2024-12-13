РФ не демонструє ознак готовності до припинення а терору України – керівник ЦПД

Ворог накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив.

Росія не змінює тактику з ракетними обстрілами України і не демонструє ознак готовності до припинення терору.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко прокоментував російську ракетну атаку по Україні 13 грудня.

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"Ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив", – йдеться в заяві.

Керівник ЦПД наголосив, що "путіна треба зламати, інакше не видно, щоб росія хотіла припинити війну".

Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, а вранці влаштували ракетну атаку.

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