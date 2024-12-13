Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ не демонструє ознак готовності до припинення а терору України – керівник ЦПД

РФ не демонструє ознак готовності до припинення а терору України – керівник ЦПД

Ракетно-дронова атака по Україні / Колаж ТСН.ua

Ворог накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив.

Росія не змінює тактику з ракетними обстрілами України і не демонструє ознак готовності до припинення терору.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко прокоментував російську ракетну атаку по Україні 13 грудня.

"Ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив", – йдеться в заяві.

Керівник ЦПД наголосив, що "путіна треба зламати, інакше не видно, щоб росія хотіла припинити війну".

Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, а вранці влаштували ракетну атаку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація