РФ не демонструє ознак готовності до припинення а терору України – керівник ЦПД

Ворог накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив.
Росія не змінює тактику з ракетними обстрілами України і не демонструє ознак готовності до припинення терору.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Коваленко прокоментував російську ракетну атаку по Україні 13 грудня.
"Ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив", – йдеться в заяві.
Керівник ЦПД наголосив, що "путіна треба зламати, інакше не видно, щоб росія хотіла припинити війну".
Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, а вранці влаштували ракетну атаку.
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