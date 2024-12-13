Як зміниться погода сьогодні, 13 грудня: прогноз синоптиків

Сьогодні, 13 грудня, в Україні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".

На сході та південному сході країни очікується невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у всіх регіонах, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень -1... -6℃, у південній частині та на Закарпатті близько 0℃, у Карпатах -2... -7℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів вдень не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Денна температура повітря по області -1... -6℃, у Києві -2... -4℃.

Раніше повідомлялося, що субота стане найхолоднішим днем в Україні на цьому тижні.

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