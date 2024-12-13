Как изменится погода сегодня, 13 декабря: прогноз синоптиков

Сегодня, 13 декабря, в Украине синоптики обещают облачную погоду с прояснениями.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеоцентр".

На востоке и юго-востоке ожидается небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во всех регионах, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем -1...-6℃, в южной части и Закарпатье около 0℃, в Карпатах -2...-7℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Осадки днем не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Дневная температура воздуха по области -1...-6℃, в Киеве -2...-4℃.

Ранее сообщалось, что в субботу станет самым холодным днем в Украине на этой неделе.

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